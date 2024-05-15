張育成本季第2轟出爐 演3安猛打賞獲2保送

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（中央社記者楊啟芳台北15日電）美國職棒坦帕灣光芒隊台灣好手張育成今天在小聯盟3A出賽，演出3安猛打賞表現，獲得2次保送，其中還轟出本季第2發全壘打，全場包辦3分打點，另外還有1次盜壘成功。

光芒隊3A今天對上白襪隊3A的賽事，張育成先發打第5棒、擔任游擊手，1局上一、二壘有人時，就敲出二壘安打，送回球隊第1分；3局上雖然遭到三振，不過4局上一、二壘有人時，張育成再敲一壘安打，帶有1分打點，隨後還成功盜上二壘。

張育成在6局上更是一棒轟出陽春全壘打，為球隊再添1分；8局上則是選到保送上壘，最後跑回分數；延長賽10局上被故意四壞保送。不過10局下白襪隊3A靠著再見野手選擇跑回致勝分，終場光芒隊3A以11比12不敵白襪隊3A。

總計張育成此戰4打數敲出3支安打，包含本季第2發全壘打，包辦3打點、2得分，獲得2次保送。張育成本季在3A目前出賽10場，31打數敲出10支安打，送回6分打點，有2次盜壘成功，打擊率3成23。（編輯：李亨山）1130515