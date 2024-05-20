伊朗總統失事直升機尋獲 官媒稱未發現生還者

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（中央社德黑蘭20日綜合外電報導）伊朗官方電視台報導，尋獲墜毀的總統萊希等人所乘直升機，初步未發現任何生還者跡象。

官方電視台報導：「尋獲直升機後，到目前為止還沒發現有任何生還者的跡象。」

此外，伊朗紅新月會首長也表示，經找到搭載伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）的出事直升機，但情況「不妙」。

法新社報導，伊朗紅新月會首長庫凡特（Pirhossein Koolivand）說：「直升機找到了，我們正朝直升機方向前進。」並說「情況不太妙」。

路透社引述伊朗官方媒體稱，惡劣天氣不僅導致昨天這場直升機墜機事件，也增加隨後救援工作的難度。伊朗通訊社（IRNA）指出，萊希搭乘的是美製貝爾式212直升機（Bell 212）。

63歲的萊希（Ebrahim Raisi）與外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）當時參加一場聯合大壩計畫的落成典禮後從伊朗與亞塞拜然邊境啟程返回。伊朗官方媒體指直升機當地時間19日約下午1時在西北部的瓦爾扎甘（Varzaghan）市附近墜毀，當時天候不佳並有濃霧。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1130520