伊朗總統直升機濃霧中墜山區 逾40組救援隊出動多國稱願協助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德黑蘭19日綜合外電報導）官方媒體報導，搭載伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）的直升機遭遇惡劣天氣，在西北部山區發生意外事故，萊希命運未卜，多國表示願為搜索提供支援。

伊朗在東亞塞拜然省（East Azerbaijan）濃霧籠罩的山區展開大規模搜救行動。伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）敦促民眾「無需為國家擔心」，並希望萊希和同行人員安然無恙。

以下為目前所知的最新資訊：

發生什麼事？

伊朗國營電視台今天報導，搭載萊希的直升機遭遇惡劣天氣，在東亞塞拜然省喬發（Jolfa）地區發生「意外事故」。

官方伊朗通訊社（IRNA）說，事故發生在瓦爾扎甘鎮（Varzaghan）附近的迪茲馬（Dizmar）森林保護區。

萊希稍早與亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）在兩國邊境啟動一項大壩計畫。

伊朗內政部長瓦希迪（Ahmad Vahidi）將這起事故描述為「天氣條件導致的硬著陸」。

萊希的機隊由3架直升機組成，其中兩架安全降落在西北部城市大不里士（Tabriz）。

瓦希迪表示，與搭載萊希的第3架直升機「建立聯繫時遇到困難」。

伊朗通訊社報導，同行的還有外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）及一些地方官員。

圖為伊朗總統萊希等人19日搭乘直升機起飛情況。（Ali Hamed Haghdoust/IRNA/WANA via 路透社）

伊朗如何因應？

救援團隊一直在事發地區進行搜索。伊朗通訊社報導，超過40組救援團隊已出動搜救犬和無人機前往現場。

伊朗武裝部隊參謀總長巴格瑞（Mohammad Bagheri）說，軍事人員及伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）和警察也已抵達現場。

伊朗官員表示，山區、森林地形和大霧阻礙搜救行動。伊朗紅新月會（Iranian Red Crescent）主席庫利凡德（Pir-Hossein Koulivand）表示，「天氣條件導致無法出動無人機進行空中搜索」，搜索作業由地面團隊進行。

倘若萊希罹難會發生何事？

根據伊朗憲法，如果萊希逝世，伊朗第一副總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）將接任總統。

憲法規定，應在50天內安排舉行總統選舉。

伊朗總統萊希。（West Asia News Agency/Handout via 路透社）

國際反應

俄羅斯、伊拉克和卡達等國已正式發表聲明，對萊希的命運表示擔憂，並表示願意協助搜救。

阿利耶夫表示，對此「深表關切」，亞塞拜然已準備好提供任何必要支持。

傳統上是伊朗競爭對手的沙烏地阿拉伯也在聲明中表示擔憂，還說「在這艱難的時刻，（沙國）與伊朗同在」。

以色列則未立即做出官方回應。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1130520