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赴加薩援助車隊遇襲 以色列活動人士隨行護送

2024/5/20 11:12
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（中央社加薩20日綜合外電報導）法新社記者報導，一群以色列和平活動人士，今天與一支前往加薩（Gaza）的人道主義援助車隊同行，試圖保護車隊免受右翼分子威脅。

上週至少有7輛來自約旦的援助卡車被右翼人士攔截並洗劫，以色列警方為此展開調查，美國也表達強烈抗議。

今天的援助車隊由約30輛卡車組成，其中1輛遭右翼人士襲擊。1名以色列青少年將部分援助物資丟到地上，警方隨即將他帶離現場。

以色列活動人士說：「當地人試圖要扔掉卡車上的部分援助物資，但由於我們很快到了現場，警方也做了他們的工作，所以幾乎沒有食物丟失或損壞，我們可以繼續前進，直到援助物資被送抵加薩。」

今天有約30名草根組織「站在一起」（Standing Together）的活動人士，前往遭圍困的加薩走廊邊境。

另1名活動人士說：「這些載運援助物資的卡車，每輛卡車都可成為拯救5歲兒童性命的工具。」

根據法新社依以色列官方數據的統計，哈瑪斯（Hamas）去年10月7日襲擊以色列，引爆有史以來最血腥的加薩戰爭，造成超過1170人喪生，其中大部分是平民。

哈瑪斯還擄走約250名人質，以色列估計還有124人仍被扣在加薩，其中37人已經喪命。

哈瑪斯控制的加薩衛生當局表示，以色列對哈瑪斯的報復性攻擊，已造成至少3萬5456人死亡，且多數是平民。

以色列也將加薩包圍，讓當地食物、飲用水、醫療用品、燃料嚴重短缺，只能偶爾透過援助運送和空投緩解加薩困境。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1130520

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