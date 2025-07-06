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颱風丹娜絲來襲 清境農場休園2天

2025/7/6 15:18（7/6 15:31 更新）
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颱風丹娜絲持續接近台灣，清境農場6日中午12時起至7日預警性休園，維護遊客安全。（清境農場提供）中央社記者鄭維真傳真 114年7月6日
颱風丹娜絲持續接近台灣，清境農場6日中午12時起至7日預警性休園，維護遊客安全。（清境農場提供）中央社記者鄭維真傳真 114年7月6日
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（中央社記者鄭維真南投6日電）颱風丹娜絲持續接近台灣，南投縣政府公告山區及河川水域管制區域，呼籲民眾勿進入；原宣布今天中午12時起預警性休園的清境農場表示，為維護遊客安全，明天也休園。

清境農場說，因應颱風影響，為確保遊客安全，今天中午12時起至7日預警性休園，特產直營店等暫停服務，目前農場聯外道路台14甲狀況正常，提醒民眾颱風期間山區易有風雨、落石等潛在風險，請務必留意安全。

南投縣政府發布訊息，南投縣列入警戒區，依災害防救法針對山區及河川水域於明天下午6時前進行管制，包括玉山國家公園管理處及太魯閣國家公園管理處、農業部林業及自然保育署南投分署公告的南投縣境內登山路線。

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濁水溪、霧社溪、塔羅灣溪、萬大溪、丹大溪、郡大溪、巒大溪、水里溪、陳有蘭溪、清水溝溪、東埔蚋溪、清水溪、郡坑溪流域、烏溪及貓羅溪、北港溪、眉溪流域，以及南投縣263條土石流潛勢溪流皆劃定為管制區域。

南投縣府表示，民眾如違反規定，可處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。（編輯：李淑華）1140706

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