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颱風丹娜絲來襲 台中苗栗彰化等4縣市明全天停班停課
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颱風丹娜絲襲來 4縣市188條土石流黃色警戒

2025/7/6 15:17
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（中央社記者張雄風台北6日電）颱風丹娜絲來襲，農業部農水署今天下午更新土石流及大規模崩塌潛勢區，包含台東、屏東、高雄、嘉義等4縣市，合計188條土石流、8處大規模崩塌達黃色警戒。

農業部農村發展及水土保持署今天下午更新「丹娜絲颱風土石流及大規模崩塌警戒區預報」（第2報），計188條土石流潛勢溪流達黃色警戒，8處大規模崩塌潛勢區黃色警戒；部分地區入夜後可能達紅色警戒。

農水署表示，188條土石流黃色警戒包含4縣（市）13 鄉（鎮市區）68村（里）。分布於台東縣金峰鄉新興村、嘉蘭村、歷坵村、賓茂村、正興村，達仁鄉台板村、土板村、南田村、安朔村，大武鄉大竹村、大武村、大鳥村、尚武村、南興村，太麻里鄉北里村、大王村、金崙村、多良村、香蘭村、華源村。

另外，屏東縣獅子鄉南世村、 內獅村、獅子村、丹路村、竹坑村、內文村、草埔村，牡丹鄉牡丹村、石門村、四林村，滿州鄉港口村、滿州村；高雄市那瑪夏區達卡努瓦里、瑪雅里、南沙魯里，桃源區建山里、梅山里、復興里、桃源里、勤和里、拉芙蘭里、 高中里，六龜區寶來里、文武里、大津里、中興里、興龍里、新發里、荖濃里、六龜里，茂林區多納里、茂林里、 萬山里；嘉義縣梅山鄉龍眼村、圳南村、瑞里村、安靖 村、太和村、瑞峰村，阿里山鄉豐山村、來吉村、樂野 村、達邦村、里佳村、山美村、茶山村、新美村、十字村等 。

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農水署指出，8處大規模崩塌黃色警戒，分布於高雄市茂林區萬山里、六龜區興龍里；台東縣金峰鄉新興村、達仁鄉台板村、大武鄉大鳥村、太麻里鄉華源村等2縣（市）6鄉（鎮市區）6村（里）。

農水署提醒，依災害防救法第24條，黃色警戒地方政府應進行疏散避難勸告。（編輯：蕭博文）1140706

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