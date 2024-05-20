綠竹筍端午節盛產 採後冷藏保鮮甜上市

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）綠竹筍開始上市；農糧署今天表示，農民採收綠竹筍後會放入冰水中，或用帶土乾式冷藏保鮮，然後快速上市，讓民眾吃到鮮甜的綠竹筍；6月端午節產量最多，呼籲把握季節品嚐。

仲夏腳步愈來愈近，農業部農糧署發布資訊指出，適合夏天煮湯、涼拌沙拉品嚐的綠竹筍5月開始採收上市，由於高溫下綠竹筍呼吸速率快，農民會在採收後立即放置冰水中，或是採用帶土乾式冷藏保鮮，避免消耗糖分、養分降低甜度，然後快速上市。

農糧署表示，以上採收後的處理方式可避免綠竹筍粗纖維增加，影響細緻口感，同時防止切面褐化，維持良好賣相；6月端午節除了吃粽子，也是綠竹筍盛產時節，呼籲民眾保握時機，品嚐鮮甜細緻的綠竹筍。

關於產地，全國綠竹筍栽培面積約7000公頃，農糧署北區分署轄內種植面積約占7成，並以新北市種植面積最大，其次為桃園市、台北市、基隆市及竹苗地區。

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農糧署北區分署補充，積極推廣綠竹筍產區進行產銷履歷驗證，輔導農友建置基本資料、採行符合台灣良好農業規範（TGAP）耕作模式與儲藏環境，並登載銷售等資料，讓溯源升級、確保食安。

為了避免盛產期交易量大影響價格，減低農民收益，農糧署北區分署已開發真空包裝綠竹筍、筍籤、筍條及竹筍包等加工品，以及善用次級品製作可低溫可儲存3年的筍干，減低產銷風險、提高附加價值。（編輯：李亨山）1130520