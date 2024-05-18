疫情後首場海外演出 長榮交響樂團樂聲悠揚曼谷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷18日專電）受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響而中斷海外巡演的長榮交響樂團今年重啟計畫，今天在泰國文化中心舉辦疫情後首場海外音樂會，以音樂和泰國各界人士交流。

長榮交響樂團今天發布新聞稿指出，樂團所屬張榮發基金會執行長鍾德美表示，樂團過去曾巡演12國、36個城市，創下巡演83場的紀錄，此次曼谷行是樂團首度踏上泰國，能藉由音樂與當地進行交流，扮演民間文化大使，大家都倍感榮耀。

鍾德美說道，長榮交響樂團不忘將台灣民謠帶往泰國，還演出包括泰國在內的世界各地民謠，另邀請泰國知名女歌手維查雅妮（Wichayanee Pearklin）一起同台，達到不同層次的共振效果。

長榮交響樂團今天安排美籍音樂家葛佐夫（Yisrael Getzov）擔任客席指揮，演出世界各地的民謠例如台灣「四季紅」、泰國「賽育瀑布」、俄羅斯「往日時光」、馬來西亞「相親相愛」和印尼「蘇羅河流水」等曲目。

音樂會下半場邀請維查雅妮演唱多首膾炙人口的歌曲，包括泰國著名電視劇歌曲「天生一對」，另外還有2首英語歌曲以及中文歌曲「月亮代表我的心」。

在滿場觀眾的掌聲中，樂團再加演兩首安可曲，包括由已故泰王拉瑪九世（Rama IX）所創作的「皇家衛隊進行曲」，以及深受華人喜愛的歌手鄧麗君名曲「夜來香」。（編輯：陳彥鈞）1130518