民調指謝國樑施政滿意度逾5成 綠議員質疑可信度

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（中央社記者沈如峰基隆19日電）基隆市政府今天公布民調指出，謝國樑上任近1年半以來，施政滿意度逾5成。民進黨基隆市議員鄭文婷質疑民調可信度，懷疑市府此舉是為挽救謝國樑遭罷免的危機。

市府發布新聞稿指出，市府委託民調專家戴立安搭配畢肯市場研究公司所進行的基隆市長施政滿意度民調於今天揭曉。民調結果顯示，謝國樑就任以來的施政表現過半數民眾滿意，其中13.6%民眾很滿意、37.8%滿意，傾向滿意共達51.4%；而傾向不滿意為42.3%。

市府表示，這次民調以電話執行訪問，於5月15至16日成功訪問20歲以上基隆市民1071人，在信賴水準95%時，抽樣誤差最大值為正負3個百分點。

市府指出，儘管日前市府受到許多質疑與檢視，外界民調有所震盪，但如今市府全面拚市政，局勢已漸穩，施政進入穩定期。市府將把民調做為參考，民眾若滿意，市府繼續保持；民眾若不滿意，市府虛心檢討、繼續努力，讓更多民眾對政策有感。

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鄭文婷認為，謝國樑上任以來爭議不斷，市府竟號稱謝國樑的施政滿意度高達51.4%，這樣的數據如果不是作假，就是同溫層採樣。

鄭文婷指出，市府為何選在這個時候做民調並公布呢，是因為現在罷免謝國樑行動正在如火如荼進行第二階段連署，許多民眾都揚言這次一定要罷免謝國樑，可見民眾對謝國樑施政的不滿情緒非常高。謝國樑為了挽救自己深陷的窘境，所以選在這個時候公布，然而這樣的數據只是讓民眾感覺不是作假，就是在同溫層取樣，完全沒有任何可信度。（編輯：李錫璋）1130519