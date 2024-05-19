黃珊珊指基隆變化不大 林右昌：發言讓人笑破肚皮

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（中央社記者沈如峰基隆19日電）民眾黨立法委員黃珊珊昨天說，基隆30年來變化不大，基隆市長謝國樑上任後才進步。前基隆市長、內政部長林右昌今天表示，黃珊珊不了解基隆，發言讓基隆人笑破肚皮。

黃珊珊昨天在基隆成立服務處致詞時表示，基隆曾選過一位基隆捷運不到基隆的市長、基隆30年來變化不大，謝國樑上任後才慢慢看到進步。

林右昌今天在部長任期最後一天，回到基隆慶安宮參拜時受訪說，今天主要向媽祖報告他過去擔任部長的每一天都把工作做好，沒有辜負眾人期待，也獲得國人的肯定與認同。

對於黃珊珊昨天的發言。林右昌認為，黃珊珊說基隆變化不大，代表她應該很久沒來基隆，她的發言讓基隆人笑破肚皮。基隆真正改變是在他執政8年期間，從黑黑髒髒亂亂、市政滿意度全國吊車尾到翻轉、大幅改善市府財政，讓整座城市充滿光榮自信，反而是在最近一年多時間內，基隆人覺得光榮感消失且在倒退。

至於基隆捷運的問題。林右昌說，黃珊珊可能更不清楚，在國民黨執政期間，謝國樑當立委時，基隆捷運只拉到百福社區；好不容易在他執政時期，與雙北市府及時任交通部長林佳龍合作，讓基捷可以到基隆，且已陸續通過環評、核定綜合規劃，目前積極進展中。

林右昌認為，黃珊珊的發言不只不公道，而且與基隆人的理解跟認知有很大的差距，希望黃珊珊在基隆設服務處之後，多多了解基隆。

至於內政部長卸任後有任何規劃。林右昌表示，他沒有特別的安排，最重要是做好每一份工作，等到時機、條件成熟，路自然就會出現，接下來他當然有新工作與任務，不過在這之前，會先稍微休息幾天，不管在任何崗位上，沒有所謂盡力，只有全力以赴。

林右昌說，整個執政團隊上，府院黨每一個角色都非常重要，所以扮演好每一個角色為執政團隊、總統當選人賴清德及團隊付出最大力量，更重要是順利推展執政，回應社會與人民共同期待。

謝國樑則表示，感謝黃珊珊的發言支持。市政是延續的，雙方都有做事，但民進黨只會肯定自己、否定別人。希望大家多給市府鼓勵，讓基隆繼續進步。（編輯：李錫璋）1130519