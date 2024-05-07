基隆電動機車擬不限廠牌補助 藍綠議員見解兩極

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（中央社記者王朝鈺基隆7日電）基隆市府針對公益青年就業電動機車補助計畫，目標7月推出不限廠牌補助方案。民進黨議員指罷免市長謝國樑的聲浪越高，謝國樑放出的福利就越多；國民黨議員認為此舉更貼近民意。

基隆市長謝國樑今天受訪表示，市府目標追加預算通過後，7月1日推出3.0方案供民眾申請，預計每輛電動機車補助金額在新台幣5萬元以上、6萬元以內，申請者可不限廠牌包括Gogoro在內，自行挑選車款，但須自付電池月資費。

民進黨基隆市議員張之豪表示，不限品牌補助民眾自購電動機車，是基隆市議會民進黨團去年6月1日舉行記者會提出的主張，謝國樑繞一大圈後終於跟上民進黨的腳步，這也證明，只要罷免謝國樑的聲浪越高，謝國樑放出來的福利就越多。

張之豪說，先前方案還有公益環保，代表有環境部相關預算支撐，現在若都沒有相關條件，就是純粹政策買票，增加整體基隆市民的負債，基隆市民是否願意幫謝國樑買單。

民進黨基隆市議員張顥瀚說，為了因應罷免，謝國樑花招百出，電動機車3.0方案早在去年民進黨團就已經給市府完整的建議，當時市府還認為窒礙難行，沒想到不到1年，市府居然大轉彎，現在提3.0方案，根本是逼迫議會在追加減預算時必須吞下來，因為不通過就是在自打嘴巴。

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張顥瀚表示，市府政策一變再變，顯示推行政策前根本沒有仔細思量，已提出申請的市民是否可以取消，難道這就是謝市府的「滾動式調整」。

國民黨基隆市議員藍敏煌指出，就他觀察，確實有許多市民偏愛Gogoro，3.0方案更貼近民意，提供市民選擇喜歡的品牌，是非常好的行銷方案，相信成效一定會更好，也期盼基隆市能成為推動淨零碳排做得最好的城市。（編輯：李錫璋）1130507