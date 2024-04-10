基隆水源地將辦賞螢及市集 挨批破壞棲地生態

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（中央社記者王朝鈺基隆10日電）基隆市文化基金會將在水源地槌球場舉辦夜觀螢火蟲、音樂會、市集活動，遭批評破壞螢火蟲棲地生態。基金會指出，活動未進入水源地也劃設緩衝帶，市集、表演也都在晚間前結束。

基隆市文化基金會昨天在臉書（Facebook）粉絲專頁發文表示，27日至28日在暖暖區水源地槌球場舉辦「螢火暖暖」活動，內容包含夜觀螢火蟲、露營體驗（僅搭帳棚未安排夜宿）、春暖市集、不插電音樂會等，帶領民眾一起體驗專屬基隆暖暖的山林休閒。

前民進黨立委蔡適應指出，基隆市文化基金會是官方色彩組織，基金會這次在暖暖水源地舉辦的活動內容非常不妥，初衷雖是從教育與文化出發，但過度侵擾生態，可能會適得其反，怎麼能打著螢火蟲復育的活動，卻讓大量人員進入棲地破壞生態，呼籲暫停辦理活動，或另覓他處。

民進黨基隆市議員張之豪表示，自來水公司在10年前曾對此地開發，造成螢火蟲生態環境破壞，居民聯手守護，成功讓自來水公司從善如流，停止開發計畫，恢復生態平衡，讓這裡成為基隆在每年春季的螢火蟲季節，生態保育教育的聖地。

張之豪指出，春季是螢火蟲繁殖的季節，太吵、太亮、太多人潮騷動，都會直接降低繁殖機會，今年辦完活動後，不知明年基隆還會剩下多少螢火蟲，建議基金會懸崖勒馬，不要當生態殺手，不是所有行銷活動最後都要「辦市集」。

對此，基隆市文化基金會副執行長徐承馨表示，活動場地位於槌球場及早起會運動場地，並非在水源保護區內，也有劃設緩衝帶。市集、表演活動、聲光音效安排在上午11時至晚間6時前結束，才會接續由生態老師帶領賞螢活動。

徐承馨指出，整體活動除進行交通管制，動力汽、機車不得進入外，也落實環保禁塑、不使用擴音設備及手電筒等照明設備。

針對市集部分，徐承馨說，原規劃篩選販售少油煙的產品，例如甜品、雞蛋糕等，並禁止排油水。有鑑於民眾的疑慮及更能切合「螢火暖暖」主題，將再次檢視市集販售內容，以靜態、無污染的產品作為選取標準。（編輯：戴光育）1130410