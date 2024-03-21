議員批延宕社工調薪 基市府否認：已核定追發

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（中央社記者王朝鈺基隆21日電）民進黨基隆市議員張之豪指基隆社工已斷炊3個月，批評市長謝國樑沒空批公文，之後更正積欠是社工的「調薪」差額。基隆市府表示，薪資斷炊為大烏龍，調薪差額今天已發出核定函。

張之豪昨天在臉書發文表示，基隆市社工已斷炊3個月，市長謝國樑知道嗎，被拖欠薪水的社工是「社會安全網的精障者協作模式據點」，至少有在暖心會所、欣心會所服務的社工，都被拖欠薪水長達3個月。

張之豪表示，謝國樑忙著夜襲商場、直播罵人、罷免議長、弄電動機車、蓋摩天輪，就是沒空進辦公室批公文。謝國樑參加社工日表揚活動，跟大家舉牌拍照說自己支持社工，但若要支持社工，謝國樑只要有去上班、批公文，就可以支持社工了。

張之豪今天又在臉書發文，對於以「斷炊」與「3個月沒有薪水」形容基隆市社工狀況致歉，經再次查證，這是不正確資訊。事實上，市府積欠社工員是「調薪」差額，1個月約有新台幣4000元的差額。

張之豪說，相關公文確實卡在市長室3個月，遲遲不見進度，因而有社工向他陳情，建議謝國樑儘速處理此案，讓社工得到應有的薪水差額。

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基隆市政府社會處身心障礙福利科長林明莉表示，申請單位在中央於1月核定薪資調整後，於1月25日提出執行「薪資調整」內容計畫送市府審核，2月16日起由市府各單位會辦審查，已完成核定，絕無延宕狀況。

林明莉指出，經向申請單位查核後，確認並無拖欠社工薪資，這2處會所各有1名督導和3名社工共8名社工，薪資平均調整近3000元，市府今天已將核定函發給申請單位，追發1月和2月的「調薪差額」，申請單位也承諾會儘速完成內部會計程序。（編輯：張銘坤）1130321