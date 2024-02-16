基隆蓋摩天輪 謝國樑：會與專家找出最適合地點

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（中央社記者王朝鈺基隆16日電）基隆市府研擬在國門廣場興建直徑40公尺至60公尺摩天輪，對於外界提出地點應更審慎評估，市長謝國樑今天表示，並未一定只能在國門廣場，市府會與專家研擬找出最適合地點。

謝國樑上午在龍年小提燈發布記者會後受訪表示，摩天輪不是現在他想到才要做，早在10餘年前他擔任立法委員時，在東岸旅運大樓規劃整建時，他就想在東岸旅運大樓上加蓋摩天輪吸引觀光客。

謝國樑說，至於選點一開始並非設定在國門廣場，而是他上任市長後，請時任參議、市府交通處長王圳宏，針對外木山、潮境公園、東岸、國門廣場等處評估，經初步分析，國門廣場相對較具效益，即便如此，至今市府並未一定只能在國門廣場蓋摩天輪。

謝國樑說，不過，從全球各國大城市興建摩天輪案例，目的就是為吸引觀光客，也證明帶來不錯效益，他希望能為基隆增加觀光亮點，讓郵輪旅客造訪基隆時，有座摩天輪供旅客遊玩留念，市府會與專家共同研議，找出最適合興建摩天輪位置和高度，希望能在他任內完成。

此外，民進黨基隆市議員張之豪日前在臉書表示，黃色小鴨會來基隆嗎，「我看，機率不高」，謝國樑要裁撤觀光及城市行銷處。

謝國樑表示，他相當肯定高雄市長陳其邁引進黃色小鴨為高雄帶來的效益，而他比較想為基隆市興建永久性設施，基隆市10年前也曾引進黃色小鴨，當時帶來許多人潮，但黃色小鴨終究會離開，現階段他除希望興建永久性設施外，也能兼顧舉辦好活動，市府正籌備老鷹嘉年華，期盼帶來更多亮點，將更具規模且屬於基隆的元素引入老鷹嘉年華。

謝國樑表示，恭喜高雄市成功引進黃色小鴨，而基隆市要蓋摩天輪作為城市觀光亮點，摩天輪在各國際城市已有比比皆是成功案例，也是10多年來他想要完成的事。（編輯：張銘坤）1130216