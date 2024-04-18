安心亞任基隆城市代言人 議員指4個月不見人影

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）楊寶楨擔任基隆政策推廣大使引起討論，市議員張之豪表示，基隆市府1年花新台幣1200萬元，請安心亞任「城市代言人」，過去4個月卻看不到人影。市府說，規劃活動會陸續展開。

民進黨基隆市議員張之豪昨天在臉書粉絲專頁表示，基隆市府去年向議會提出1200萬元「城市代言人」預算，去年12月6日，市府公布是安心亞，安心亞去年12月23日出席基隆市的「偽跨年」，然後就不見了，一年1200萬元，平均一個月花100萬元，請來的城市代言人，在過去4個月裡，看不到人影。

張之豪說，謝國樑市府今年3月16日公布新的電動機車方案，另又找來網紅許悅代言推薦，安心亞仍然看不到人。今年4月16日市府公布，基隆要來新的「基隆政策推廣大使」，是淚灑立法院離開民眾黨要職的楊寶楨。

張之豪說，安心亞仍然不見人影，可是基隆市民的稅金，給安心亞的1200萬元已經編出去了。

張之豪說，相信這不是安心亞的問題，這是基隆市府的問題，市政府該做的事情，不就是把城市行銷當作一回事，然後結合相關企劃，跟安心亞的經紀公司敲檔期，安排活動、安排拍照、拍片，讓1200萬元花得有價值，「每1塊錢都用好用滿嗎」。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，1200萬元是整個「城市行銷代言」的預算，不是只有安心亞1個人，安心亞代言期程約為10個月，她去年除出席年終演唱會，還有拍攝公車平面廣告，今年規劃活動也會陸續展開，包含出席實體活動、廣告拍攝與數位社群宣傳，未來還會有很多機會，可以看到安心亞在基隆出現。（編輯：方沛清）1130418