3家純網銀累虧近60億 見金管會盼鬆綁2業務

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（中央社記者謝方娪台北19日電）金管會統計，截至今年3月底止，樂天銀行、LINE Bank及將來銀行3家純網銀合計累積虧損近新台幣60億元。純網銀5月與金管會開會，提出盼放寬兼營投顧資格條件，並希望能與電信業者透過業務試辦異業合作推廣保險業務。

金管會共發出3張純網銀執照，包括樂天國際商業銀行、LINE Bank（連線商業銀行）及將來銀行，其中，樂天銀行及LINE Bank於2021年先後開業，將來銀行2022年3月開業，因開業初期為獲客持續投入成本，截至目前為止，3家純網銀均未擺脫虧損命運。

金管會資料顯示，截至今年首季底，LINE Bank數位存款帳戶數續居純網銀之冠，達180萬9348戶，整整為樂天銀行及將來銀行合計數存戶的3倍之多；樂天銀數位存款帳戶數21萬8639戶，在純網銀中墊底，將來銀行則有35萬8808戶。

不過，若觀察數存戶成長速度，樂天銀數存帳戶數年增率高達37.6%，在純網銀中成長動能最強勁，LINE Bank及將來銀行數存帳戶數年增率約略相當，各達21.6%及21.2%。

財務方面，2023年剛辦理初次減增資的將來銀行，截至今年3月底累積虧損8.41億元，較2023年同期減少17.32億元。截至今年首季底存款總額達290億元、放款餘額145億元，存放比為50%。

樂天銀截至今年3月底累積虧損20.13億元，較2023年同期多虧5.41億元，截至今年首季底存款總額243億元、放款僅85億元，存放比僅34.98%，為純網銀中最低。

數存帳戶數最多的LINE Bank，截至今年3月底累積虧損額亦為純網銀中最高，累虧達30.36億元，存款總額為667億元、放款總額419億元，存放比為62.82%。自開業至今，LINE Bank已在2022年辦理過一次減增資。

純網銀為找利基，紛紛向金管會申請業務試辦，例如有限開放三類法人面對面身分驗證開戶，3家純網銀均試辦中；試辦聯貸案參貸業務，有2家純網銀試辦中；另承作房貸新戶，簽訂貸款契約採線上作業為主、線下作業為輔，有1家純網銀完成試辦並已正式開辦。

對於3家純網銀遲遲未能擺脫虧損，金管會銀行局副局長林志吉觀察，實際上，純網銀虧損增加速度有在減緩，他並透露，金管會5月間有與3家純網銀座談，純網銀有提出2項業務鬆綁建議。

其一是金管會2023年鬆綁境內外基金銷售機構範圍及資格條件，讓3家純網銀可開賣基金，純網銀希望金管會進一步鬆綁證券投顧資格條件，讓純網銀可兼營投顧，向客戶提供市場訊息、推薦個別基金或有價證券。金管會對此將進行研議。

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其次是金管會2023年開放保險業可與從事大數據資料分析、介面設計等金融科技業者透過業務試辦，異業合作推創新型保單、服務或流程，助攻保險業搶攻生態系商機，純網銀也希望可以兼營保經代身分，與電信業者透過業務試辦異業合作推廣保險業務。金管會亦允諾進行研議。

金管會保險局主秘古坤榮提到，在金管會開放保險業與金融科技業者透過業務試辦異業合作推創新保險商品或服務後，已有產險業與電信業合作旅平險業務；針對純網銀提議，會請業者先報告實際需求及規劃，若未抵觸法規，可先走業務試辦，再看法規面是否有需配合調整之處。（編輯：黃國倫）1130519