前4月國銀對中小企業放款增1177億 年度達成率28%
2024/6/11 21:48
（中央社記者謝方娪、羅元駿台北11日電）金管會統計，今年前4月本國銀行對中小企業放款餘額增加新台幣1177億元，年度目標達成率28.02%。金管會表示，有信心今年國銀對中小企業新增放款可達陣4200億元目標。
金管會今天公布，截至今年4月底止，國銀對中小企業放款餘額達9兆8841億元，月增192億元；累計前4月對中小企業放款增加1177億元，年度目標達成率28.02%。
金管會銀行局副局長林志吉在例行記者會說明，4月國銀對中小企業放款餘額月增192億元，增額為近3個月低點，主因泛公股銀行有客戶營運週轉金到期未續借，或建商對未來購地開發抱持較審慎態度，部分建案完工後，土建融還款未續借。
金管會資料顯示，前4月對中小企業放款增額前5大銀行，由兆豐銀增加288.52億元居冠，其次依序為永豐銀增加272.21億元、中信銀增加184.01億元、台新銀增加121.91億元、玉山銀增加120.73億元。
另一方面，前4月對中小企業放款減額前5大銀行，依序為台灣銀行減少162.41億元、土地銀行減少112.58億元、台灣企銀減少82.29億元、合庫銀行減少33.86億元、京城銀行減少22.9億元。
金管會參考今年經濟成長預期及各銀行放款業務預估情形，訂定今年國銀對中小企業新增放款目標為4200億元，創歷年新高。
林志吉提到，台灣經濟體持續成長，國銀對中小企業資金需求應抱持較積極性支持態度，因此訂出4200億元目標。他表示，對於今年國銀對中小企業新增放款4200億元目標，金管會有信心達陣。（編輯：張良知）1130611
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