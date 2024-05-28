遊戲點數等刷卡消費擬延後生效引反彈 金管會再研議

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（中央社記者謝方娪台北28日電）銀行公會為阻詐，27日向金管會提案，擬將單筆達新台幣3000元以上的遊戲點數、錢包儲值及電子禮券刷卡消費延後24小時生效，但引起反彈聲音，金管會今天表示將再通盤研議，必要時會找發卡行及收單行等再開會討論。

為防堵詐團，銀行公會研擬將單筆達一定金額以上的遊戲點數、錢包儲值及電子禮券等3類刷卡消費延後24小時生效，「一定金額」門檻建議設為3000元。銀行公會27日向金管會提案，並建議給銀行3個月調整期後上路，雖立意良善，但有部分反彈聲音，認為此舉增添民眾不便。

金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會說明，為強化信用卡風險控管，金管會先前請銀行公會討論並彙整金融機構意見，發現實務上大多數信用卡詐騙，均利用可快速移轉、變現性高的商品進行盜刷及交易，進一步分析，商品主要為遊戲點數、錢包儲值及電子禮券等3種類型。

林志吉指出，為降低詐騙發生並減少對民眾消費支付影響，銀行公會目前討論的方案，若使用信用卡消費遊戲點數、錢包儲值及電子禮券，超過3000元者，使用或移轉必須經過24小時，若為單筆3000元以下刷卡消費則不受影響。

銀行公會之所以研議以3000元做為門檻，主要是考量避免影響民眾真實消費需求，且單筆金額相對小的遊戲點數、錢包儲值及電子禮券消費，若為詐騙案件，對民眾影響也相對較低。

林志吉表示，銀行公會目前討論的方案已有考量到對消費者支付行為造成不便的影響，但若外界仍有不同意見，金管會將再與銀行公會討論，針對實務運作模式研議具體可行做法，希望降低民眾誤踩詐騙陷阱，信用卡資料外流，進而遭詐團盜刷的風險。

林志吉提到，後續將了解實務運作流程相關參與機構意見，併同考量民眾消費便利性及防範信用卡盜刷效益，再進行最後定奪，必要時不排除找發卡行及收單行再開會討論。

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林志吉強調，無論是一定金額門檻、實施範圍及上路時間等，都必須再進行討論與研議，其中，一定金額門檻的設定，會評估檢視過往遊戲點數、錢包儲值及電子禮券刷卡消費平均交易金額，希望盡量降低對民眾日常影響。

現行發卡行對信用卡消費風險控管，主要透過系統偵測是否有異常交易態樣，例如持卡人過往從沒有進行此類消費、或從沒有在此時間點消費，顯著不同於過往消費行為，發卡行即可進行風險控管，例如照會持卡人等。（編輯：張若瑤）1130528