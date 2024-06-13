經濟活絡旅遊復甦 前4月刷卡額1.4兆元飆同期新高

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（中央社記者謝方娪台北13日電）嗶支付成民眾日常，加上經濟活絡、國內外旅遊成長，今年前4月刷卡額達新台幣1兆4072億元，年增15.18%。對於全年刷卡額是否有望突破2023年的4.1兆元成績，金管會表示，經濟若不亞於去年，消費自然不會亞於去年。

金管會今天公布，截至今年4月底止，國內有32家信用卡發卡機構，總流通卡數達5897萬張，月增6萬張，總有效卡數達3812萬張，月增16萬張，平均活卡率達64.64%，單月大增0.2個百分點。

金管會銀行局副局長林志吉分析，4月單月刷卡額達3597億元，月增5.64%，主因4月適逢清明連假，國內外旅遊、百貨公司及電商消費均有增加，加上有2家銀行3月底批次保費遞延至4月入帳，推升4月刷卡額。

累計前4月刷卡額達1兆4072億元，創歷年同期新高，年增15.18%；4月單月刷卡額3597億元，亦創歷年同期新高。

林志吉點出，以前月平均刷卡額約落在2500億元，現在已逐漸成長到3000億元、高一點的時候可能達3500億元水準，今年4月單月刷卡額超過3500億元，即屬於相對高消費的月份。

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林志吉認為，隨民眾養成使用信用卡習慣，嗶支付已漸成民眾日常，加上經濟活絡、國內外旅遊成長，也是推升刷卡額很關鍵的因素。

2023年刷卡額達4兆1860億元，創歷年新高，也是全年刷卡額首見超越4兆元的一年，展望今年，是否可能突破去年成績，林志吉表示，經濟情況若不亞於去年，自然消費情況不會亞於去年，但目前統計僅至4月，需持續觀察下半年變化。（編輯：張均懋）1130613