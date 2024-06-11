政府打炒房再出拳？金管會：不動產授信列金檢重點

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（中央社記者謝方娪台北11日電）儘管政府近年多次出手打炒房，房價仍居高不下，日前傳出政府跨部會研商，研擬推新一波打炒房措施。金管會今天表示，已將不動產授信風險控管及法令遵循列為今年金檢重點，同時將檢視金融機構是否落實遵循央行選擇性信用管制措施。

根據中央銀行統計，隨景氣走佳加上台股暢旺帶來財富效果，今年4月底房貸餘額攀升至近新台幣10兆3093億元，年增率衝上9.12%，年增率連2個月走升，且創2022年6月以來新高，反映房市火熱現象。

金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會表示，行政院2020年健全房地產市場方案內有提出防止房市資金氾濫目標，後續央行訂定選擇性信用管制措施，金管會對於銀行辦理不動產授信業務也採行3大作為。

包括要求銀行落實KYC（認識你的客戶）及授信5P原則，覈實辦理徵授信審核及貸後管理；透過檢查查核銀行對不動產授信規範的法令遵循及風險控管情形，並配合央行選擇性信用管制措施，於2022年發布命令提高受管制5項貸款風險權數等。

林志吉進一步指出，金管會檢查局已將金融機構辦理不動產授信風險控管及法令遵循情形列為今年金檢重點，不管透過一般業務檢查或專案金檢，都會了解金融機構辦理情形，同時將檢視金融機構是否落實遵循央行選擇性信用管制措施。

根據金管會統計，截至今年4月底止，國銀辦理房貸及建融逾放比分別為0.06%及0.03%，相較同時間國銀總放款逾放比0.17%低，林志吉表示，顯示國銀對於不動產貸款風控能力適當，金管會後續將持續觀察不動產授信資產品質，也會配合政府研議相關風控措施。

外界關注，金管會今年是否已有不動產專案金檢規劃，林志吉表示，目前尚未特別規劃針對不動產授信進行專案金檢，但不動產授信占本國銀行授信達一定比例，本來即會持續觀察、注意，歷來每一年金檢重點也都有包括不動產授信法遵及風控落實情形等。（編輯：林淑媛）1130611