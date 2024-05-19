台中北屯暗夜爆裂聲 2少年燃放爆竹遭警法辦

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（中央社記者蘇木春台中19日電）台中警昨天晚間獲報，北屯區某路口旁人行道有疑似爆裂火光與聲響，經鑑識人員到場勘查，初步研判為爆竹製品，警方今天帶回涉案的2名少年調查，全案詢問後移送少年法庭偵辦。

台中市警察局第五分局今天表示，經檢視現場監視器畫面後，查出1輛租賃汽車涉案，透過分析租車者資料鎖定2名少年涉案，經專案小組追查2人到案，其中1名少年供稱因一時好奇、好玩，將鞭炮放在罐子裡點燃丟擲，並無針對特定對象。

警方指出，2人涉嫌違反少年事件處理法及刑法公共危險罪嫌部分，全案詢問後移請台中地方法院少年法庭審理，並追究無照駕車及借供車輛予未成年人使用責任。

台中第五警分局18日晚間10時59分獲報，北屯區柳陽東街和興安路二段的交叉路口，發生疑似不明物體爆裂案，立即派遣警力處理。

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員警到場時，未發現有輸電線路發生爆炸災害，並無人員受傷或財損，員警在周邊搜尋後，發現人行道上有異常物品燃爆痕跡，經調閱附近店家監視器後，發現事發當時有疑似爆裂火光與聲響。

分局偵查隊鑑識人員採證，經勘查在現場未發現開關、引信及鋼釘等物，初步判定疑似爆裂物為煙火爆竹類製品，調閱附近監視器過濾人車後，發現為2名少年所為，並追緝涉案人到案釐清。（編輯：謝雅竹）1130519