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台中北屯暗夜爆裂聲 警勘查疑燃放爆竹鎖定2男追緝

2024/5/19 11:25（5/19 11:56 更新）
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台中警方18日晚間獲報，北屯區某路口旁人行道有疑似爆裂火光與聲響，經鑑識人員到場勘查，初步研判疑似煙火爆竹類製品，並鎖定涉案2人追查。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年5月19日
台中警方18日晚間獲報，北屯區某路口旁人行道有疑似爆裂火光與聲響，經鑑識人員到場勘查，初步研判疑似煙火爆竹類製品，並鎖定涉案2人追查。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年5月19日
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（中央社記者蘇木春台中19日電）台中警昨天晚間獲報，北屯區某路口旁人行道有疑似爆裂火光與聲響，經鑑識人員到場勘查，未發現引信及鋼釘等物，初步研判疑似煙火爆竹類製品，警鎖定2男涉案追緝釐清。

台中市警察局第五分局今天表示，警方18日晚間10時59分獲報，北屯區柳陽東街和興安路二段的交叉路口，發生疑似不明物體爆裂案，立即派遣警力處理。

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員警到場時，未發現有輸電線路發生爆炸災害，並無人員受傷或財損，員警在周邊搜尋後，發現人行道上有異常物品燃爆痕跡，經調閱附近店家監視器後，發現事發當時有疑似爆裂火光與聲響。

警方指出，偵查隊鑑識人員採證，經勘查在現場未發現開關、引信及鋼釘等物，初步判定疑似爆裂物為煙火爆竹類製品，調閱附近監視器過濾人車後，發現疑似2名男子所為，警方已鎖定特定對象追緝中。（編輯：陳仁華）1130519

#北屯區
#台中市
#台中市警察局第五分局
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