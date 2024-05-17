台中掃黑肅槍緝捕行動 逮147人依法送辦

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）中市警察局今天公布「全國掃黑肅槍緝賭行動專案」成果，拘提暴力討債、非法擁槍嫌疑人及各類賭博案共逮147人。其中陳男為主的暴力集團持球棒強簽本票討債，另還查獲仿古槍。

台中市警察局今天發布新聞稿，內政部警政署在113年5月6日至5月15日辦理「全國同步掃黑、肅槍、緝賭行動專案」，台中市警局全力配合掃蕩，展現「除惡刨根 嚴懲重辦」決心。

警方公布掃蕩結果，專案行動查獲治平專案目標3件24人、違反槍砲彈藥刀械管制條例案4件4人，共計查扣改造槍枝5枝、模擬槍3枝、各類賭博案35件119人，並依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、妨害自由、恐嚇取財及賭博等罪嫌移送地方檢察署偵辦。

台中市刑大偵三隊破獲以34歲陳男為首的暴力集團，陳男與被害人有債務糾紛，警方掌握陳男率眾6人持球棒，以強簽本票、借據及恐嚇等方式索討債務相關涉案事證，報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦。

指揮專案小組兵分多路分別前往在台中市西屯等地區搜索、拘提查緝7人到案，全案依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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大雅警分局在彰化縣埔心鄉一帶查獲54歲林姓男子涉嫌持有改造槍枝1枝及模擬槍3枝，另有多把玩具手槍，林男平時以蒐集槍械為樂，警方持續追查是否涉及其他犯罪行為。

東勢、第四、和平分局在台中市和平區查獲37歲外籍阮姓男子持有改造獵槍1枝，阮男平時居住在山上鐵皮屋內，以規避警方查緝，2案依違反槍砲彈藥管制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1130517