台中台灣大道民權路易肇事 警4月起取締83件違規

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中警方指出，台中市台灣大道與民權路為往來重要路口，今年至今已發生14件交通事故，肇事原因多為用路人不熟悉號誌時相而闖紅燈與車輛發生碰撞，4月至今已取締83件違規。

台中市第一警分局今天發布新聞稿表示，台灣大道與民權路為市區往來的重要路口，此路口今年至今已發生14件交通事故。事故發生時間多集中於上午8時至上午10時，以及下午4時至晚間6時的上下班尖峰時段，事故車種以小客車為主。

警方進一步分析事故型態後發現，大多數事故是駕駛人由民權路直行往博館二街方向時，不慎與公益路右轉台灣大道車輛發生碰撞，研判應為用路人因對此路口紅燈等候時間長，在民權路變燈時易搶快過路口，導致與台灣大道直行車輛發生碰撞。

第一警分局指出，自4月1日起在此路口加派義交協勤，並增加執法力度，在肇事熱時段實施守望，輔以架設攝影機方式，強力取締闖紅燈、車不停讓行人等違規，至今取締此路口闖紅燈、車不停讓行人等違規計83件。

另外，第一警分局同步邀集相關單位現場會勘，將增設行人穿越道交通工程改善事宜，避免用路人與行人發生交織，以降低事故風險性。（編輯：戴光育）1130518