棄耕茶園再生 中華大學師生新植養護逾600棵樹

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）新竹縣新埔鎮茶產業隨人口外移逐漸式微，中華大學景觀建築學系師生日前協助新埔地區的棄耕茶園重生，種植與養護超過600株各類樹木，打造生態綠化空間。

中華大學今天發布新聞稿表示，根據行政院農業部數據顯示，新竹縣新埔鎮的茶園面積從2001年的520公頃降至2021年的21.2公頃，許多茶園在缺少人力下被棄耕。

中華大學以「驛動新埔：種希望樹，點幸福燈之綠色共生」主題，爭取到教育部USR（大學社會責任）第3期計畫，日前由景觀建築學系師生到新埔鎮調查樹種、種植樹苗，協助棄耕茶園重生。

中華大學景觀建築學系主任陳湘媛表示，這項計畫是以新埔鎮新北社區鍾家伙房周邊環境為示範區，於廢耕茶園推動近自然林、環境保護林之林地保育與生態造林，計畫也受到企業支持、捐款認養樹木。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

執行USR計畫的景觀建築學系大三學生林旭中表示，相較於平時在教室內上課，實地走進山區更能了解植栽知識，期望能將棄耕茶園改造成原生植物樂園，讓親子透過戶外生態空間寓教於樂。

中華大學表示，師生日前種植光蠟樹、杜英、楊梅等共325株樹苗；另也保留養護原本就有的肖楠、樟樹、櫸木、香楠等超過300株樹木，新舊樹木均列冊管理，盼能在今年完成1500株植物的新植或養護。（編輯：方沛清）1130520