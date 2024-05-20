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棄耕茶園再生 中華大學師生新植養護逾600棵樹

2024/5/20 11:10（5/20 11:26 更新）
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新竹縣新埔鎮茶產業隨人口外移逐漸式微，中華大學景觀建築學系師生日前協助新埔地區調查樹種、種植樹苗，協助棄耕茶園重生。（中華大學提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年5月20日
新竹縣新埔鎮茶產業隨人口外移逐漸式微，中華大學景觀建築學系師生日前協助新埔地區調查樹種、種植樹苗，協助棄耕茶園重生。（中華大學提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年5月20日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）新竹縣新埔鎮茶產業隨人口外移逐漸式微，中華大學景觀建築學系師生日前協助新埔地區的棄耕茶園重生，種植與養護超過600株各類樹木，打造生態綠化空間。

中華大學今天發布新聞稿表示，根據行政院農業部數據顯示，新竹縣新埔鎮的茶園面積從2001年的520公頃降至2021年的21.2公頃，許多茶園在缺少人力下被棄耕。

中華大學以「驛動新埔：種希望樹，點幸福燈之綠色共生」主題，爭取到教育部USR（大學社會責任）第3期計畫，日前由景觀建築學系師生到新埔鎮調查樹種、種植樹苗，協助棄耕茶園重生。

中華大學景觀建築學系主任陳湘媛表示，這項計畫是以新埔鎮新北社區鍾家伙房周邊環境為示範區，於廢耕茶園推動近自然林、環境保護林之林地保育與生態造林，計畫也受到企業支持、捐款認養樹木。

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執行USR計畫的景觀建築學系大三學生林旭中表示，相較於平時在教室內上課，實地走進山區更能了解植栽知識，期望能將棄耕茶園改造成原生植物樂園，讓親子透過戶外生態空間寓教於樂。

中華大學表示，師生日前種植光蠟樹、杜英、楊梅等共325株樹苗；另也保留養護原本就有的肖楠、樟樹、櫸木、香楠等超過300株樹木，新舊樹木均列冊管理，盼能在今年完成1500株植物的新植或養護。（編輯：方沛清）1130520

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