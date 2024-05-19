張麗善率隊訪花蓮盼振興 雲縣府加碼遊花住宿補助

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（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）雲林縣長張麗善與議長黃凱今天率隊到花蓮展開經濟振興之行，雲林縣的宮廟及基金會合捐新台幣2710萬元賑災，縣府也推出團旅獎助，雲林鄉親到花蓮住宿每人補助300元。

0403強震重創花蓮民生經濟，繼台中市、嘉義市、宜蘭縣、台東縣等縣市首長齊聚花蓮關懷振興後，雲林縣長張麗善與議長黃凱特別率30多人來到花蓮，用實際行動力挺花蓮，並至慈濟精舍拜訪證嚴法師。

為振興花蓮經濟與觀光，雲林縣政府特別推出團體旅遊獎助方案，凡設籍在雲林縣及旅外雲林鄉親到花蓮旅遊住宿每人補助新台幣300元，並結合交通部觀光署推出自由行及團客住宿補助方案，也就是每名雲林縣民至花蓮旅遊最高可享補助1300元及花蓮在地物產優惠。

花蓮縣政府說明，這項加碼補助自今年6月1日起至今年底，名額為1萬名，用完為止，希望在中央與地方政府的努力下，早日恢復花蓮觀光旅遊產業動能，加速花蓮災後重建與經濟發展。

此外，雲林縣邀請花蓮縣農友參加雲林縣農機展（中台灣農特產展售會）及台灣咖啡節等活動，並在雲林良品電商平台架設「雲林良品心蓮心」導購專區 https://www.yunlingoods.com.tw/，提供花蓮縣15個線上農特產品的購買連結，邀請雲林鄉親及全國民眾支持花蓮縣在地優質農特產品。

張麗善表示，在0403地震發生後，相關災情的媒體報導畫面看了怵目驚心，感同身受徐榛蔚憂心的心情，雲林縣經歷921地震，因此思索可以為花蓮做些什麼，針對花蓮地區提出地震振興補助方案，感謝雲林縣議會的支持，也感謝雲林縣的宮廟及基金會等團體響應賑災合力捐款。

花蓮縣長徐榛蔚表示，在0403地震發生後第一時間，各縣市首長都紛紛致電關心，其中也包含張麗善，感謝帶來雲林鄉親的愛心，也歡迎雲林鄉親及全國友人都到花蓮觀光旅遊，有大家的守護，讓花蓮處處有愛、處處有溫情。（編輯：謝雅竹）1130519