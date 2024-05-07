花蓮推震後振興旅遊 議員關心旅館及橋梁安全

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（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）花蓮地震後推振興旅遊方案，多名議員關心旅館等營業場所及橋梁等公共建物的安全。花蓮縣政府表示，房屋所有人要負安全使用責任，橋梁等已由專業技師檢測，安全無虞。

花蓮縣政府5月10日起推出「2024永續遊花蓮-國內外四大旅遊市場獎勵方案」，針對國內、國外自由行和旅行團市場推出「花蓮觀光振興4支箭」，盼促進國內外遊客及旅行團至花蓮住宿旅遊，促進食宿遊購各項消費，帶動震後經濟復甦。

花蓮縣民進黨籍縣議員林則葹表示，縣府是否針對合法旅宿建物的結構進行安全盤點；旅宿業者當然要盡到保護旅客的責任，但縣府責無旁貸應主動掌握建築結構安全。

此外，縣內橋梁應做詳細安全檢測，中央管轄部分都已做檢測，林則葹指出，台中、新北也有做檢測，而花蓮是受災最嚴重地方，橋梁有做安全檢測嗎？如果沒有，是不是要盡快做，「否則如何跟旅客說來花蓮旅遊是安全的？」

無黨籍縣議員魏嘉賢指出，天災或許可怕，但更可怕的是人禍，尤其是當可預防而未能避免時。雖然921地震後花蓮的建築物耐震設計規範是全台灣最嚴格的，但在舊市區仍然存在許多於921地震前興建的建築物，經歷0206、0403等地震後，這些建築物結構是否仍然安全。

魏嘉賢說，縣府應針對合法旅館做總體檢，到底有哪些旅館是必須要趕快維修的、或者是安心安全的？若能有相關標章制度才能讓觀光客安心入住。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆表示，不論是旅館相關營業場所或是住宅大樓，在非地震期間如有發生外牆磁磚掉落等情事，依建築法77條，房屋所有人要負安全使用責任，若沒有盡責將處以罰則。至於如地震等天災，房屋所有權人必須主動檢查了解是否安全，若有損害主動處理，需要政府協助找技師評估等，縣府可以提供相關協助。（編輯：孫承武）1130507