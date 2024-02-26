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花蓮美崙溪河堤樹木遮行人視線 修剪兼顧狐蝠生態

2024/2/26 12:23（2/26 12:51 更新）
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花蓮美崙溪畔樹木是台灣狐蝠的食物或棲息利用處所，走在美崙溪步道時，很可能狐蝠就在頭頂上方。由於河堤樹木過於茂密，遮擋行人視線，無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢日前召集相關人員前往會勘，希望能妥善處理，以兼顧安全與生態保育。（魏嘉賢提供）中央社記者李先鳳傳真 113年2月26日
花蓮美崙溪畔樹木是台灣狐蝠的食物或棲息利用處所，走在美崙溪步道時，很可能狐蝠就在頭頂上方。由於河堤樹木過於茂密，遮擋行人視線，無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢日前召集相關人員前往會勘，希望能妥善處理，以兼顧安全與生態保育。（魏嘉賢提供）中央社記者李先鳳傳真 113年2月26日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）花蓮美崙溪河堤樹木過於茂密，遮擋行人視線，由於當地為保育類物種狐蝠棲息地，縣議員魏嘉賢日前召集相關人員會勘，希望在專家建議下做妥善處理，以兼顧安全與生態保育。

全台狐蝠目前約有260隻，分布在綠島、龜山島和花蓮，其中在花蓮市有超過50隻，花蓮是本島數量最穩定地區，包括美崙溪畔、北濱公園及瓊崖海棠綠色隧道等處，都是台灣狐蝠穩定出沒區域。

近日有民眾向無黨籍縣議員魏嘉賢反映，美崙溪河堤的樹木生長太過茂密，遮擋行人賞景視線。魏嘉賢召集花蓮縣政府及花蓮市公所相關人員、洄瀾豐生態專業團隊前往會勘。

魏嘉賢指出，美崙溪河堤附近的樹木區域是保育類狐蝠棲息地，因此在修剪樹木時必須謹慎行事；過度修剪樹木可能影響生態平衡，同時希望民眾在運動過程中尊重狐蝠生態。

洄瀾風生態公司執行長吳昌鴻表示，在此範圍內有600多棵樹木是狐蝠的食物或棲息利用樹木，由於食物充沛，所以一年四季都可以記錄到狐蝠。在台灣本島只有花蓮市可很容易看到狐蝠，走在美崙溪步道時很可能狐蝠就在頭頂上方。

吳昌鴻提醒民眾，狐蝠展翼可達1公尺，當牠展翅飛出來時不要被嚇到，也不要拿閃燈光燈照射，或拍手及喧嘩，希望大家可以先從觀賞、進而認識牠，讓城市可成為人蝠共存環境。

花蓮縣政府畫設美崙溪口為二級海岸保護區，以台灣狐蝠為保育標的之一，須保護狐蝠也保護此處的樹木，縣府表示，如有影響步道安全，將會依委託團隊專業意見修剪樹木，避免影響狐蝠生態環境。（編輯：孫承武）1130226

花蓮美崙溪河堤樹木過於茂密，遮擋行人視線，由於當地為保育類物種狐蝠棲息地，無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢（左）日前召集相關人員會勘，希望在專家建議下做妥善處理。（魏嘉賢提供）中央社記者李先鳳傳真 113年2月26日
花蓮美崙溪河堤樹木過於茂密，遮擋行人視線，由於當地為保育類物種狐蝠棲息地，無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢（左）日前召集相關人員會勘，希望在專家建議下做妥善處理。（魏嘉賢提供）中央社記者李先鳳傳真 113年2月26日
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