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川普淡化中國敵意行徑 強調美中「相處融洽」

2025/6/30 05:08
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國總統川普今天淡化了與北京有關的激進行為的重要性，還說「世界就是這般運作」。這包括他對於上月兩名中國公民涉嫌走私危險病原體入境美國被捕一事的看法。

法新社報導，川普告訴福斯新聞頻道（Fox News Channel）「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）節目，華府也有類似的行為。

他說：「你不覺得我們也是以其人之道還治其人之身？我們確實如此，我們幹了許多好事…這就是世界的運作方式。這世界很險惡。」

川普當時是在回答相關提問，說明自己如何看待中國剽竊智慧財產權、侵駭美國電信系統以及圍繞COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的爭議。

針對上個月2名中國公民被控走私有毒真菌到美國一案，他同樣輕描淡寫。

美國密西根東區檢察官辦公室聲明指出，33歲的蹇韵晴（Yunqing Jian，音譯）和34歲的劉尊勇（Zunyong Liu，音譯）被控共謀、走私、陳述不實及簽證詐欺。

美國司法部表示，這兩人共謀將名為「禾穀鐮刀菌」（Fusarium graminearum）的真菌走私到美國。禾穀鐮刀菌會造成小麥、大麥、玉米和稻米的「赤黴病」（head blight）。

對此，川普輕描淡寫地表示：「你又不知道那東西是從哪來的。我是說，那是來自那個國家嗎？」

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談到持續中的美中貿易爭端，川普似乎對現狀感到滿意，他表示「我們與中國相處融洽」。

「我認為與中國相處融洽是件非常好的事，只是他們正在支付可觀的關稅。」（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1140630

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