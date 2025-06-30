澤倫斯基簽法令 啟動烏克蘭退出渥太華禁雷公約程序

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（中央社基輔29日綜合外電報導）根據公布在烏克蘭總統澤倫斯基網站的文件，他今天簽署法令，讓烏克蘭走向退出嚴禁殺傷人員地雷的「渥太華公約」之路。

法新社報導，「渥太華公約」（Ottawa Convention）禁止締約國取得、製造、儲存或運用殺傷人員地雷。誤踩這種地雷的人非死即殘，而未爆地雷則對平民帶來長期風險。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在每日演說中表示，俄羅斯「在運用殺傷人員地雷方面極其冷血」、「這是俄羅斯殺人凶的標記─不擇手段地摧毀生命」。

逾160個國家和地區簽署「渥太華公約」，但不包括美國和俄羅斯。

澤倫斯基這項決定仍須經國會批准並且通知聯合國才能夠生效。依照程序，退出行動通常於通知後6個月正式生效。

不過根據這項公約本身規定，若「在6個月期限期滿時，退出國正處於武裝衝突中，退出行動在武裝衝突結束前不得生效」。

澤倫斯基表示，烏克蘭「清楚知道在戰時執行退出程序的複雜性」。

「我們採取這項政治性步驟，藉此向所有合作夥伴傳達應該關注的重點。」

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烏克蘭外交部在聲明中指出，面對侵略，「烏克蘭不得不將公民安全和保衛國家擺在無條件優先位置」，而為了「保護我們領土不被占領、保護我們人民免遭俄羅斯可怕暴行」，這項退出決定「艱難但有其必要」。

基輔是繼盟友波蘭、芬蘭、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞之後作出這項決定。這些國家全都毗鄰俄羅斯。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1140630