「大同足球隊」強勢回歸 盼催生台灣職足聯盟

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）社民黨台北市議員苗博雅今天表示，2022年承接後改名的「台灣石虎足球隊」經強化競技注入新血後，再獲大同公司資助，以「大同足球隊」強勢回歸，盼催生職業足球聯盟。

苗博雅在臉書（Facebook）貼文表示，1963年底由大同公司創立的「大同足球隊」，是台灣歷史最悠久的足球隊，2021年底險因大同公司政策調整解散。

承接後改名為「台灣石虎足球隊」，苗博雅說，歷經3年維運深耕，重獲大同公司資助，今天舉辦「石虎三年登峰 大同王者再臨」活動重新冠名，並發布願景。

活動中，苗博雅與大同公司處長周維亮一同揭牌，宣布「大同足球隊」強勢回歸。苗博雅說，從2022年起擔任「台灣石虎足球隊」理事長這3年間，致力於強化競技，並在2023賽季獲得企甲聯賽亞軍佳績。

苗博雅表示，球隊迄今已孕育U10、U12、U15、U18等4支青訓梯隊，皆獲國際足總（FIFA）認證，期間成功促成台灣各方企業投資逾新台幣3000萬元，石虎主隊聘任教練隊員達到119人次提供超過100個工作機會。

至於球迷方面，苗博雅說，2024年石虎主場比賽創下677人次進場觀賽，刷新企甲聯賽最高紀錄；同年石虎主場平均超過630名觀眾入場，也是企甲聯賽平均最高，期望接下來儘速破千人觀賽。

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展望未來，苗博雅表示，咬牙苦撐迄今經營不易，欣見球隊重返大同公司的懷抱，獲得資助，希望能稱霸企甲，且現在國內喜歡踢足球的人愈來愈多，盼能帶動國內足球發展更成熟，進而催生足球職業聯盟、打進世界盃足球賽。

苗博雅的妹妹、無償負責球隊行政事務的苗廣雅說，目前4支青訓梯隊及職業隊，球員人數超過120人。（編輯：戴光育）1140629