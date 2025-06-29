中國有條件恢復日本水產進口 福島東京10都縣除外

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京29日專電）中國海關總署今天宣布，即日起有條件恢復日本部分地區水產品進口，但福島縣、東京都等10個都縣仍維持進口禁令。

朝日新聞報導，根據中國海關總署公告，日本企業在完成中國方面的註冊手續後，即可恢復對中國出口水產品。出口時必須附上日本官方出具的衛生證書、放射線物質檢驗合格證明和產區證明。

透過 Google News 追蹤中央社

持續禁止進口的10個都縣為福島縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣、宮城縣、新潟縣、長野縣、埼玉縣、東京都、千葉縣。

中國於2023年8月以福島第一核電廠核處理水排海為理由，全面停止進口日本水產品。去年9月，中日雙方達成共識放寬禁令。日本方面表示，雙方5月底就恢復進口日本水產的必要條件達成共識。（編輯：唐聲揚）1140629