日中達成共識 完成登記手續後日水產恢復輸中

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（中央社台北30日電）共同社今天報導，日本農林水產省和中國海關部門28日在北京進行第4次磋商，就中國恢復進口日本水產的必要條件達成共識。日本官房長官林芳正今天表示，在出口所需的設施登記手續完成後，中方將恢復進口日本水產。

共同社30日報導，日本農林水產省和中國海關部門28日在北京進行第4次磋商，就日本水產恢復進口中國的必要條件達成共識。日本水產品出口商的加工保管設施必須進行登記，兩國政府將推進相關手續。

相關人士稱，日本水產具體何時恢復出口中國未定，由登記手續完成並實際恢復出口可能需要數個月時間，水產品放射性物質檢查也是出口的必要條件。

登記手續適用於2023年東京電力福島第一核電站核處理水排海前，已向中國出口水產的日本商家。在核處理水排海前，中方因福島核事故對福島、東京等10個都縣採取食品進口限制，這些都縣預計不在恢復進口之列。日本政府將繼續要求中國撤銷針對該10個都縣的進口限制。

日本官房長官林芳正30日在首相官邸出席擴大農林水產品與食品出口的閣僚會議時表示，日中兩國已達成共識，將啟動日本水產恢復出口中國的具體手續。

林芳正表示，在進出口所需的日方商家設施登記手續完成後，中方將恢復進口日本水產，預計朝著解決兩國間最大難題之一邁出一步。

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日本福島第一核電廠核處理水2023年開始排放入海，中國全面禁止日本水產品進口。

日中兩國2024年9月達成共識，中方在國際原子能總署（IAEA）框架下參與對海水及核處理水取樣等監測，並逐步放寬進口限制。今年3月「日中經濟高層對話」同意繼續協商，隨後日本農水省和中國海關部門展開技術層面的多輪磋商。（編輯：陳鎧妤）1140530