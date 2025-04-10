福島啟動第12批核處理水排放 核安會估對台無影響

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（中央社記者劉千綾台北10日電）核安會表示，日本福島第一核電廠於今天開始啟動2025會計年度的第1次排放，預估未來7天對台灣周遭海域並無影響。日本福島第一核電廠2025會計年度規劃排放7批核處理水排放，平均每次排放量約7800噸，共計約5萬4600噸。

核能安全委員會今天發布新聞稿表示，日本福島第一核電廠於今年4月10日開始啟動2025會計年度（2025年4月1日至2026年3月31日）的第1次排放，亦即第12批次含氚廢水排放作業，預計以花費19天時間排放，預估氚總活度約2.9兆貝克。

核安會表示，東京電力公司於今年4月8日公布含氚廢水分析結果，氚以外的核種濃度與法規限值比值總和為0.083，符合小於1的判定值。另東電公司委託第3方實驗室株式會社化研與日本政府委託的JAEA大熊分析研究中心分析結果分析結果分別為0.082及0.071，與東電公司分析結果一致。

依交通部中央氣象署每日更新「一週擴散預報概述」及最新海流擴散結果顯示，前11批次含氚廢水排放主要影響區域仍以「日本本州東部海域」區域為主，預估未來7天海水氚濃度均低於儀器最小可測值，對台灣周遭海域無影響。

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核安會表示，透過跨部會合作執行海域輻射監測，114年度截至4月6日，已完成898件海域樣本分析；自106年起至今已累積完成海水、海生物（含漁獲）、岸沙（含海底泥）等各式海域樣本，共計1萬3252件樣本分析，各項分析結果無輻射異常，檢測結果均每週同步更新於「跨部會輻射監測整合儀表板」。

核安會指出，以上各項資訊均已整合於「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」，並提供與IAEA同步監控的「國際監測資訊即時看」。（編輯：黃國倫）1140410