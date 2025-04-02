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日中友好議員聯盟將訪中 自民黨幹事長率團

2025/4/2 14:28
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（中央社東京2日綜合外電報導）日本國會跨黨派的「日中友好議員聯盟」今天宣布將在4月27日至4月29日訪問北京，參訪成員包含聯盟會長兼執政黨自民黨幹事長（相當於秘書長）森山裕與聯盟事務局長小淵優子。

共同社報導，日中友好議員聯盟這次訪中，預計共15名國會議員參加。小淵優子同時也是自民黨組織運動本部長。

報導指出，日方有意透過議員外交，加強與中方交涉解除日本水產品禁令等議題。

東京電力公司福島第一核電廠的「核處理水」2023年8月開始排放入海後，中國持續禁止進口日本水產品。兩國同意持續推動中國解除對日本水產品的禁令，但中國仍未決定何時重啟進口。

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這將是日中友好議員聯盟繼2024年8月以後再度訪中，時任會長二階俊博當時率團訪問，在北京分別與中國共產黨第三號人物、中國全國人大常委會委員長趙樂際，以及中國外交部長王毅舉行會談。

而森山裕今年3月曾與訪問日本的王毅會面，並傳達有意訪問中國的想法。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1140402

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