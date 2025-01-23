福島核處理水獨立檢測 中國稱未見異常

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（中央社台北23日電）中國國家原子能機構今天表示，已完成對排海的福島核處理水首次獨立取樣檢測分析，初步結果未見異常。雖然官方強調這僅是特定時間和地點的海洋環境，後續將持續強化檢測與監督，然而外界關注是否為恢復日本水產品進口做準備。

中國國家原子能機構今天以「就中方對日本福島核汙染水排海獨立取樣檢測結果答記者問」為題，在官網刊登回應，說明有關福島核處理水檢測的情形。目前中國仍以「核汙染水」4字稱呼福島「核處理水」。

文中指出，中國多家專業研究機構參與國際原子能總署對福島「核汙染水」（核處理水）排海的國際監測。2024年10月中旬，中國專家赴福島第一核電站，首次獨立採集了排海口附近海域海水樣本。

中國的科研機構已經完成對樣本的檢測分析，樣本中氚和銫137、鍶90等核種活度、濃度「未見異常」。目前，國際原子能總署的實驗室分析比對仍在進行中，後續將彙整發布各國實驗室的檢測資料。

雖然檢測分析顯示沒有異常，然而中國國家原子能機構仍強調，這次獨立取樣檢測的結果「僅反映特定時間和地點的海洋環境放射水準」。中國將繼續會同國際社會和國際原子能總署等相關專業組織，敦促日本履行承諾，盡最大努力避免福島「核汙染水」（核處理水）排海為人體和環境造成負面影響，同時持續進行國際監測和獨立取樣監測，強化國際監督，防止造成不可挽回的後果。

由於日前日本自民黨幹事長森山裕訪中，在北京進行「中日執政黨交流機制」時表示，日中關係的前進「需要具體的成果」，並要求中國撤銷福島核處理水排海後實施的日本水產品進口限制。因此中國官方此時的宣布也令外界關注，相關禁令是否將要鬆綁。

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日本於2023年8月24日啟動福島第一核電站核處理水排海後，北京表達強烈質疑和反對，並因此全面暫停日本水產品進口。

中國外交部於2024年9月20日公布「中日雙方就福島第一核電站核汙染水排海問題達成共識」，宣布將在有效參與國際原子能總署的長期國際監測和獨立取樣等監測後，基於科學證據著手調整有關措施，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。（編輯：吳柏緯/呂佳蓉）1140123