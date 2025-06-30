美媒：NBA畢斯利涉及賭博醜聞遭調查 活塞續約急喊卡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA底特律活塞後衛畢斯利因涉及與NBA球賽和主題投注相關的賭博指控，正遭到美國聯邦檢察官調查。

法新社報導，ESPN引述未具名消息人士指出，相關指控來自畢斯利（Malik Beasley）2023-24球季效力密爾瓦基公鹿期間。

畢斯利該季出賽79場（77場先發），場均繳出11.3分、3.7籃板和1.4助攻。

委任律師韓奈（Steve Haney）告訴ESPN：「正在接受調查並不代表已被起訴。根據美國憲法，馬里克（畢斯利的名字）與其他人一樣享有無罪推定的權利。截至目前，他並未遭到任何罪名的起訴。」

透過 Google News 追蹤中央社

現年28歲的畢斯利在NBA闖蕩9季，即將成為自由球員的他正與活塞球團洽談一份為期3年、價值4200萬美元的新合約。報導指出，相關談判目前已經暫停。

畢斯利去年7月以自由球員加盟活塞，2024-25賽季在創生涯新高的出賽82場中繳出場均16.3分、2.6籃板和1.7助攻。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1140630