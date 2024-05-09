福華擁印尼森林碳權開發權 資助紅樹林與沉香復育

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（中央社記者潘智義台北9日電）大同公司今天表示，子公司福華電子近期轉型有成，聚焦碳權開發與管理，擁有印尼14.4萬公頃森林及其森林碳權開發權利。

大同透過新聞稿說明，福華電子同時啟動紅樹林相關的保育與復育，並與印尼當地開發商、專業教授攜手促進永續發展，加速達到淨零碳排目標。

大同解釋，福華擁有的14.4萬公頃森林位於印尼馬魯古群島，福華聘請紅樹林及沉香復育專家台灣大學副教授陳開憲，率團考察該群島中的希藍島（PulauSeram）紅樹林與沉香的復育。

大同分析，印尼是全球擁有面積最大的紅樹林國家，紅樹林相較一般樹木具有更高的吸碳能力，根據學研單位研究顯示，紅樹林的「藍碳」碳吸存速率比陸域森林的「綠碳」高出2至3倍。

印尼近年因為農漁產業、觀光、都市開發等需求下，福華資助團隊完成希藍島西部和東部兩塊紅樹林樣地，此外，捐贈當地村落一套純淨水飲用系統，從勘查水源、掘井、管線配置，讓家家戶戶都有健康的水可用。

福華電子前進印尼森林開發綠碳是以「開創」方式進行，維持森林多樣性是基礎，還需要與當地居民建立生態系統，協助飼養雞、羊，生產羊買雞蛋等「林下經濟」。福華認為，此次資助陳開憲團隊進行希藍島紅樹林與沉香復育，也可視為公司即將進行紅樹林碳權開發的起手式。（編輯：黃國倫）1130509