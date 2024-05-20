賴總統將成立體育暨運動發展部 體育署積極辦理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北20日電）總統賴清德今天上午在就職演說表示將成立「體育暨運動發展部」，教育部體育署回應，配合行政院積極規劃辦理，也期望此舉帶動新的氣象和展望。

對賴總統提到將成立「體育暨運動發展部」，推展全民運動，體育署長鄭世忠透過新聞稿回應，體育署成立逾10年，已經達成階段性目標，面對國際體育運動發展潮流、台灣社經情勢變化及人民健康福祉發展，的確到了調整組織結構的最佳時機點。

鄭世忠強調，體育署將配合行政院積極規劃辦理，並期望藉由組織的調整，帶動新的氣象和展望，大幅提升體育運動專業，促進全民健康，創造積極而充滿活力的運動環境，並透過體育運動強化國際能見度，適時發揮國際運動社群成員的義務和貢獻。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

透過投資體育運動人才的發展，體育署持續推出優化的「黃金計畫3.0」及「優秀運動選手輔導方案2.0」，帶動台灣的全民運動及競技運動，讓台灣運動好手可以在地區、亞洲和世界運動賽事中提高競爭力。

除了推動競技運動全民化、建立台灣品牌國際賽事，體育署提到，將營造友善運動環境，提供各族群平等參與運動的機會，並積極申辦或辦理國際賽事，爭取台灣在國際體育運動組織之職位，協助突破外交困境，提高台灣國際能見度，積極促進國際運動外交願景。（編輯：李亨山）1130520