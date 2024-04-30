全大運10選手上吐下瀉 體育署：若食物中毒有保險

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（中央社記者黎建忠台北30日電）全大運雖然5月4日才開幕，但有部分賽事已提前舉辦，近日有10名選手疑似在下榻飯店發生食物中毒的情況。體育署今天表示，若確認是食物中毒，有在保險理賠範圍。

113年全國大專校院運動會由國立台灣體育運動大學承辦，不過部分賽事提前登場，27、28日有部分學生疑似食用飯店餐點而出現腹瀉、嘔吐等症狀，送醫治療後初步診斷為急性腸胃炎。

體育署今天發出聲明強調，這次全大運有針對參賽選手辦理「公共意外責任險」及「運動員團體傷害保險」。

其中依據保單保險範圍，「被保險人於本契約有效期間內，因遭受意外傷害事故，致其身體蒙受傷害或因該傷害而導致死亡或暫時喪失工作能力時，保險公司依照本契約的約定，給付保險金。」

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前項所稱意外傷害事故，指非由疾病引起的外來突發事故，而食物中毒，非疾病就屬於意外事故，所以有包含在保險理賠範圍，但最終結果仍須由台中市政府判斷。

體育署長鄭世忠在接受中央社記者訪問時說：「我們已經發文請台中市衛生局確定病毒類型，以利後續賽事辦理時預防。選手不論在國內外比賽，永遠都是我們服務的第一優先順序，接下來也會和台中市政府、台灣體大保持密切聯繫。」（編輯：張雅淨）1130430