全大運5/4開幕 奧運國手以賽代訓大展身手

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（中央社記者黎建忠台北26日電）2024年全大運將於5月4日在國立台灣體育運動大學開幕，包括田徑、游泳、體操、拳擊、射箭等已經取得今年巴黎奧運資格的國手都會參賽，相當精采可期。

承辦學校國立台灣體育大學在去年全國大專校院運動會，以78金58銀71銅在獎牌榜高居第1，今年也將朝衛冕目標邁進，並由學校師生結合當今最夯的AI科技，設計出全大運首創的虛擬網紅代言人小藍。

台體大運傳系系主任馬鈺龍在致詞時透露，這個虛擬人物全都是由學生自行設計、研發，時間將近1年，參與設計的同學們都很高興自己的作品可以在全大運和大家見面。

今年的全大運將舉辦21種運動賽事，除了已經結束的手球外，另外還有擊劍、網球、角力、射箭、柔道、羽球、跆拳道品勢、韻律體操等比賽會在開幕前先行舉辦。

由於今年7月就是巴黎奧運，因此許多國手也藉由全大運以賽代訓，包括田徑跳遠好手林昱堂、游泳王冠閎、體操丁華恬、射箭湯智鈞以及拳擊的林郁婷等人都會參賽。

已經達到巴黎奧運男子200公尺蝶式參賽標準的王冠閎，近日也在積極訓練中，5月4日當天就有100公尺決賽登場。

教練黃智勇透露，王冠閎2週前才得到B流，雖然現在已經康復，但全大運首日應該不會特別拚什麼紀錄，就是順順地游完。

黃智勇表示，今年1月王冠閎已經去過日本移地訓練，這場比賽就是以賽代訓，全大運結束後還會出國參加3場比賽，希望在奧運前可以感受一下國際賽的強度。（編輯：陳政偉）1130426