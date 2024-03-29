電價調漲 國民黨團籲520後政府重新檢討能源政策

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北29日電）4月起電價平均調漲達11%，國民黨立法院黨團今天召開記者會，呼籲總統當選人賴清德520上任後，重新檢討當前錯誤的能源政策。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，關於現在的電價調漲作為及相關政策，不僅是在國會監督之下，也是依法行政，因為過去立法院所做的決議，包括要有電價公式、要經過電價審議委員會等，這都已經入法，而現在電價調漲就是在此原則下依法行政。

關於能源政策部分，吳思瑤說，路線是延續的，綠能政策要持續推，再生能源政策也不會走回頭路，因此謝謝他們的建議，賴清德也會聽見，但能源政策是大是大非的事情，台灣的再生能源及綠能要前進，這不僅是與國際接軌，也是擋不住的趨勢。

國民黨團首席副書記長林思銘質疑，蔡政府執政8年，固守非核家園的神主牌，卻提不出良好的能源政策，錯誤的能源政策造成台電虧損缺電危機，人民及產業界人心惶惶。

共同出席黨團記者會的國民黨立委黃健豪說，電價一漲，萬物齊漲。蔡政府在520交接前夕，大幅調漲電價，沒有顧及會引起萬物齊漲的結果，這也是國民黨團提出凍漲電價主決議的原因。

另外，黃健豪也質疑，能源政策與能源配比錯誤，他表示，不要讓台電虧損，用調漲電價的方式轉嫁給人民。

國民黨立委林沛祥說，錯誤的能源政策讓台灣經濟成長顯得更為吃力。他呼籲，未來的賴清德政府，必須要好好檢討錯誤的能源政策，重新檢視能源分配比，以降低對人民生活上的衝擊。

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國民黨立委張智倫表示，蔡政府執政8年將屆，電價漲幅比例高達35%，顯示錯誤的能源政策，讓人民在生活上吃足苦頭。

張智倫質疑，「綠電賺飽、台電虧慘、全民漲電價」，台電購買綠能都以高價躉購，太陽光電每度5.7元、風電每度7.4元，這樣的躉購價格合理嗎，蔡政府花了納稅人大筆血汗錢，最後肥了綠電廠商，讓台電虧損持續擴大，再從納稅人口袋搶錢，彌補台電虧損，難道不該重新檢討綠能政策。（編輯：翟思嘉）1130329