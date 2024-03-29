賴清德訪新創 產業人士盼政府持續引導資源

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（中央社記者賴于榛台北29日電）總統當選人賴清德選前承諾打造「創新創業雨林生態系」，近日也走訪新創公司，交流觀光立國願景及數位國力重要性等。產業人士表示，這替新創業打了一劑強心針，也盼政府持續引導資源。

賴清德近日展開「信賴新政，穩健接棒」產業交流之行，第4站走訪「走著瞧股份有限公司（Gogolook）」、KKday等新創公司，並與多名新創業者進行閉門座談。據了解，賴清德在KKday參訪時與數十名年輕員工交流工作心得，接著體驗數位購票與電子閘門系統。

與會人士說，KKday執行長陳明明同時邀請FunNow執行長陳庭寬、AsiaYo執行長鄭兆剛、MyTaiwanTour執行長吳昭輝等人與賴清德進行座談，當場表達需求，也溝通交流政策規劃。與會人士轉述，會中討論台灣旅遊新創品牌發展、數位創新應用、國際市場開拓等議題。

針對台灣旅遊新創，與會人士表示，賴清德座談時提及「觀光立國」願景，表示每個部會都應該從觀光發展角度出發，思考組織內有哪些資源能協助推展台灣觀光。

陳明明指出，觀光立國是很好的方向，觀光本身就是一個最好的外交，且近年日韓來台的自由行旅客增長許多，有更多機會讓外國觀光客深度探索、了解台灣，未來應厚植觀光資源與數位發展能力，將台灣的魅力推向國際舞台。

與會人士說，即時預訂都會享樂平台FunNow成立未滿10年，已累積150萬全球會員，執行長陳庭寬原在荷蘭擔任金融分析師，後回台與平均年齡不到30歲的好友共同創業。陳庭寬指出，透過數位創新平台，旅遊不再只是搭遊覽車的行程，每個人能依據喜好安排多樣化活動，將旅遊的選擇權還給旅客。

「創新就是國家前進很大的動力。」陳庭寬指出，賴清德會中強調數位國力的重要性，這讓他與旅遊新創同業都十分認同，同時也是KKday、FunNow、AsiaYo與MyTaiwanTour4個旅遊新創品牌攜手合作的原因，除了經營台灣市場，更進軍東南亞、東北亞版圖，共同拓展台灣的數位國土，「不只台灣的觀光被世界看見，台灣的新創應該也被世界看見。」

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產業人士觀察，賴清德從閣揆任內就展現扶植新創產業發展的決心，2018年時規劃「優化新創事業投資環境行動方案」健全新創環境，當時推動的國發基金創業天使投資方案與多項支持措施，也成功協助台灣早期投資市場度過2022年全球創投資金寒冬。

產業人士指出，賴清德選前承諾打造「創新創業雨林生態系」，包括落實法規調適、增加投資力道、擴大國際新創聚落，有助強化與國際市場的鏈結，再加上此行參訪，無疑為台灣新創圈打了一劑強心針，期待政府持續引導資源投入新創生態系。（編輯：蘇志宗）1130329