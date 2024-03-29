賴清德：台灣應以觀光立國 將旅遊產業數位化國際化

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（中央社記者賴于榛台北29日電）副總統賴清德日前參訪酷遊天股份有限公司（KKday）時指出，台灣應以觀光立國，努力將旅遊產業數位化、國際化，透過新創及數位應用將產業轉型、經濟升級，才能在國際上立於不敗之地。

總統府今天透過新聞稿指出，賴副總統26日在國發會主委龔明鑫、KKday創辦人暨執行長陳明明、AsiaYo創辦人暨執行長鄭兆剛、FunNow共同創辦人暨執行長陳庭寬、MyTaiwanTour飛亞旅行社創辦人暨執行長吳昭輝陪同下，參訪「酷遊天股份有限公司（KKday）」並與新創旅遊業者座談。

賴副總統致詞時指出，觀光是無煙囪工業，是所有國家相當重視的產業之一，感謝大家用數位及新創思維推展觀光。

賴副總統說，台灣未來應該要以觀光立國，尤其在地緣政治變化及全球供應鏈重組的時刻，台灣現在的能見度很高，希望旅遊業者能跟政府一起努力，讓國際友人看見台灣、體驗台灣，進而愛上台灣、分享台灣，並支持台灣。

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賴副總統表示，每個部會都應該要推展觀光，讓觀光成為主流產業，且中央地方要合作之外，縣市間也要相互合作，以台南為例，或許就能與鄰近的嘉義、高雄，甚至屏東，一起做區域整體的旅遊規劃，提升產品的多樣性與豐富度。

他說，數位化時代來臨，新創是數位國土，雖然許多人認為台灣人口少、市場不大，但數位無遠弗屆，一個國家理想有多大、企圖心有多大，國土就有多大，台灣應有觀光旅遊方面的專業研究、人才培訓及國際推廣，並將旅遊產業數位化、國際化，透過新創及數位應用，讓台灣的產業轉型、經濟升級，才能在國際上立於不敗之地。（編輯：蘇志宗）1130329