正副總統就職國宴在台南 黃偉哲：賓至如歸

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（中央社記者張榮祥、楊思瑞台南20日電）第16任總統、副總統今天宣誓就職，國宴首次移師台南。台南市長黃偉哲表示，國宴準備周詳，展現好客熱情，特別是國旗蘭花牆的布置，相信能讓賓客留下難忘回憶。

正副總統就職國宴今晚在安平區的福爾摩沙遊艇酒店舉辦，酒店昨天起暫停接待一般客人，同時維安進駐，市警局下午也派出大批警力在酒店周邊執行交管，但範圍不大，緊鄰酒店旁幹道、街巷警力部署嚴密，三步一崗、五步一哨。

訪賓下午5時起陸續抵達，引來附近民眾駐足觀看，有人交頭接耳問「是不是有大人物要來」；部份騎士因交管被擋在路口不免有怨言，但得知國宴在安平，又看到國旗迎風飄揚，也多能諒解認為交管是應該的。

黃偉哲在酒店接受媒體聯訪指出，就職國宴首次移到台北以外舉行，台南帶著辦喜事心情迎接，今年又是「台南400」，讓人欣喜緊張。事前準備周詳，國宴美食佳餚及滿滿伴手禮，充分展現好客熱情，相信一定能賓至如歸。

此外，宴會廳布置國旗蘭花牆，黃偉哲說，國旗蘭花牆在世界蘭展做過1次，反應很好，這次再設置另一面國旗蘭花牆，讓賓客看到自己國家國旗蘭花，不僅驚喜，相信讓人留下難忘回憶。

520正副總統就職國宴將於今晚6時46分開始，8時50分結束，總統府秘書長潘孟安事前在國宴記者會透露，國宴席開逾70桌，以外賓為主，本土政要較少。（編輯：孫承武）1130520