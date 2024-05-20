國民黨發起反罷免聲援成功鎮長 籲鎮民抵制連署

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（中央社記者李先鳳台東縣20日電）台東成功鎮長謝淑貞罷免案進入第2階段連署，國民黨台東縣黨部今天發起「挺淑貞、反罷免」聲援活動，呼籲鎮民理智抵制連署，讓地方盡快恢復和諧穩定。

台東縣成功鎮陳姓鎮民不滿國民黨籍鎮長謝淑貞政見跳票，且質疑多項工程預算有疑慮，因此發起罷免，成為台東自治史上首名成立罷免案的鄉鎮市長。

第1階段通過116人連署，4月25日進入第2階段連署，台東縣選委會表示，第2階段需徵求選區10%選民簽署同意，連署人數必須1156人，6月3日前完成連署。

國民黨台東縣黨部主任委員吳秀華表示，謝淑貞上任以來兢兢業業，努力推動鎮務，也積極提出計畫案，向中央各個部會爭取經費，對罷免案深表遺憾及痛心，希望鎮務能回歸正常運作，地方恢復安定與和諧，她呼籲所有的成功鎮民「拒絕操弄分化、理智抵制連署」，全力支持謝淑貞。

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國民黨籍立委黃仁表示，今天特別奉中央黨部祕書長黃健庭指示前來聲援謝淑貞，呼籲成功鎮鄉親不要被有心人士利用及分化，希望大家能團結一心，共同支持謝淑貞，不要參與罷免連署，讓地方盡快恢復和諧和穩定。

謝淑貞說，自己奉公守法，上任以來競競業業、深入基層，秉持認真務實的態度戮力鎮務。支持罷免案的人做出的指控，都與事實不符，還利用網路散布影片，意圖扭曲公所辛苦的成果，對不實指控及惡意中傷，保留法律追訴權。（編輯：郭諭儒）1130520