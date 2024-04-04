更多編輯台推薦新聞：
花蓮地震YOSHIKI捐1000萬日圓 日本全家為台灣募款賑災
國際

花蓮地震YOSHIKI捐1000萬日圓 日本全家為台灣募款賑災

紅球旋風吹到南美館二館 南側入口現蹤湧人潮
文化

紅球旋風吹到南美館二館 南側入口現蹤湧人潮

數位專題／花蓮地震餘震頻傳 震央震度持續追蹤

數位專題／花蓮地震餘震頻傳 震央震度持續追蹤

攝影大師張照堂81歲逝 曾獲金馬終身成就獎、國家文藝獎
文化

攝影大師張照堂81歲逝 曾獲金馬終身成就獎、國家文藝獎

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新北土城公寓震後受損228人撤離 住戶盼能盡快返家
首頁 / 地方

台中平原議員13日補選 候選人吳軍投入花東賑災

2024/4/4 14:35（4/4 15:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
曾任導演的吳軍（圖）投入台中平地原住民市議員補選，3日花蓮地震發生後，吳軍也返回東部家鄉，投入賑災工作。（吳軍競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 113年4月4日
曾任導演的吳軍（圖）投入台中平地原住民市議員補選，3日花蓮地震發生後，吳軍也返回東部家鄉，投入賑災工作。（吳軍競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 113年4月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中4日電）曾任導演的吳軍投入台中平地原住民市議員補選，國民黨立委黃仁表示，吳軍長期爭取原民福利、弘揚原鄉文化，看好他當選議員，花蓮地震發生後，吳軍也返回花東家鄉，投入賑災工作。

台中市議會第4屆議員第15選舉區（平地原住民）國民黨議員黃仁，在當選立法院第11屆平地原住民選舉區立委後辭去議員職務，導致議員名額出缺，中央選舉委員會依地方制度法規定辦理補選。

國民黨議員候選人吳軍，也是黃仁子弟兵，黃仁今天告訴中央社記者，吳軍20多年來為爭取原住民福利、弘揚原鄉文化，透過拍攝影片與藝術傳媒方式努力，這次看好他進入台中市議會，但是一定要鞏固票源，做好監票與催票工作。

黃仁說，還不到50歲的吳軍，熱情積極又有活力，這次也得到立法院長韓國瑜支持，希望吳軍在當選台中市議員後，能繼續站在監督市府的立場，以實際行動，保衛原住民土地及居住正義，提升生活與教育的權益。

3日發生花蓮地震後，家鄉在台東縣的吳軍也暫停台中選舉行程，昨天便啟程返回台東，並與黃仁的服務團隊在花東地區協助災區重建，以及籌備民生物資等工作。

台中市平地原住民議員預定13日辦理補選，另外有吳建德（國民黨籍）、余俊宏（無黨籍）、曾健基（無黨籍）、林清發（無黨籍）登記參選。（編輯：陳仁華）1130404

#台中市
#花蓮地震
#國民黨
#黃仁
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.209