台中平原議員13日補選 候選人吳軍投入花東賑災

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（中央社記者蘇木春台中4日電）曾任導演的吳軍投入台中平地原住民市議員補選，國民黨立委黃仁表示，吳軍長期爭取原民福利、弘揚原鄉文化，看好他當選議員，花蓮地震發生後，吳軍也返回花東家鄉，投入賑災工作。

台中市議會第4屆議員第15選舉區（平地原住民）國民黨議員黃仁，在當選立法院第11屆平地原住民選舉區立委後辭去議員職務，導致議員名額出缺，中央選舉委員會依地方制度法規定辦理補選。

國民黨議員候選人吳軍，也是黃仁子弟兵，黃仁今天告訴中央社記者，吳軍20多年來為爭取原住民福利、弘揚原鄉文化，透過拍攝影片與藝術傳媒方式努力，這次看好他進入台中市議會，但是一定要鞏固票源，做好監票與催票工作。

黃仁說，還不到50歲的吳軍，熱情積極又有活力，這次也得到立法院長韓國瑜支持，希望吳軍在當選台中市議員後，能繼續站在監督市府的立場，以實際行動，保衛原住民土地及居住正義，提升生活與教育的權益。

3日發生花蓮地震後，家鄉在台東縣的吳軍也暫停台中選舉行程，昨天便啟程返回台東，並與黃仁的服務團隊在花東地區協助災區重建，以及籌備民生物資等工作。

台中市平地原住民議員預定13日辦理補選，另外有吳建德（國民黨籍）、余俊宏（無黨籍）、曾健基（無黨籍）、林清發（無黨籍）登記參選。（編輯：陳仁華）1130404