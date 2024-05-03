台東成功鎮長罷免案第2階段連署 雙方社群網站交戰

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（中央社記者盧太城台東縣3日電）台東縣成功鎮長謝淑貞罷免案進入第2階段連署，雙方在社群網站交戰，罷免方成立粉專說明罷免理由，謝淑貞也透過個人臉書專頁宣傳政績。

台東縣成功鎮陳姓鎮民不滿國民黨籍鎮長謝淑貞政見跳票且質疑多項工程預算有疑慮，因此發起罷免，成為台東自治史上首名成立罷免案的鄉鎮市長。

第1階段通過116人連署，4月25日進入第2階段連署，台東縣選委會組長蘇基山今天表示，第2階段需徵求選區10%選民簽署同意，連署人數必須1156人，6月3日前完成連署。

罷免方在臉書成立「成功-貞罷站」粉絲專頁，呼籲民眾勇敢出來罷免謝淑貞，並說明罷免理由。謝淑貞也在臉書密集宣傳政績。

最近地方出現各式耳語「簽連署會被抓」、「簽名連署給200元」，鎮民人心惶惶。罷免方趕緊製作國語、台語、阿美族語影片闢謠，讓民眾了解罷免是基本公民權，且連署資料絕對保密。

蘇基山表示，憲法賦予人民有選舉、罷免、創制、複決權，符合規定均可行使，且對於罷免連署人資料全對保密，其餘法律面情節，縣選委會不介入。（編輯：黃世雅）1130503