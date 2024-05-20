顏損者求職半數有不友善經驗 平權指引雇主可依循

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（中央社記者曾以寧台北20日電）國內調查發現，半數燒傷與顏損者在求職過程曾遭遇不友善經驗。陽光基金會指出，「職場臉部平權行動指引」讓雇主可以從招聘，到職場互動都有所依循。

采瑀9歲時因薰香精油火災意外，導致顏面和四肢嚴重燒傷。大學就讀服裝設計系的她，利用暑假到服裝店應徵工讀，雖然店家非常欣賞她的履歷，但面試人員卻在看到她的臉後愣住，沒想到進辦公室10分鐘後再出來，卻是告訴她「抱歉這個職缺沒了」；另一次面試中，則是被轉去做倉庫管理工作。

陽光基金會於去年11月底至今年3月初以網路問卷，了解燒燙傷者與外觀有印記者最近5年求職準備、面試、受雇的經驗；發現有求職經驗者中，52.7%在面試時遭遇不友善經驗，常見狀況包含提問內容讓顏損者覺得面試人員對其容貌有顧慮、面試人員注視顏損者的眼神或表情令人不適、或被要求揭示胎記或疤痕等。

調查也發現，雖然多數顏損求職者已具備職缺所需專業技能，但仍有40.5%求職者的焦慮程度達到中高程度及以上；且焦慮原因常與外表有關，如擔心「競爭者外表比較漂亮／帥氣，我是不是就失去了這個機會？」，或是焦慮受傷後能力受影響或能力被質疑等。

陽光基金會指出，求職網2023年的調查就指出，有39.2%企業坦言，曾以求職者「履歷照片長相」，當成面試邀約與否的篩選機制；還有26.6%公司表示，曾經在面試求職者時「以貌取人」，結果求職者錄取到職後，企業因此後悔過的比例，也高達61.2%。

陽光基金會倡導組主任莊麗真今天告訴中央社記者，不管顏面外觀如何，都應有平等就學、就業機會，上述面試情況，不僅對顏損求職者不友善，也可能踩到就業歧視紅線。

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減少偏見對招聘影響，陽光基金會建議，在收履歷時，不要求貼照片，或提供年齡、身高、體重等與職務無關資訊；並透過標準化面試流程，減少面試人員花過多時間詢問顏損相關問題、或因外貌就縮短面試時間等情況。若想確認顏損或燒傷情況是否影響求職者工作能力，則可以透過情境式問題，了解求職者可能的應對方式，或直接透過實際操作來確認。

為解決聘僱雙方的不理解甚至焦慮、歧視行為的發生，陽光基金會經蒐集文獻與傷友經驗，編撰「職場臉部平權行動指引」，讓雇主可以從招聘，到職場互動都有所依循，可至陽光基金會官網索取（https://lihi2.com/26GP5）。（編輯：李亨山）1130520