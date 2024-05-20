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「漢莎精神號」首航高雄港 2天1夜暢遊港都

2024/5/20 17:09（5/20 17:21 更新）
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「赫伯羅特郵輪漢莎精神號」20日掛靠高雄港，停留2天1夜讓旅客體驗高雄人文風情，預計21日下午1時離港。（台灣港務股份有限公司提供）中央社記者張已亷傳真 113年5月20日
「赫伯羅特郵輪漢莎精神號」20日掛靠高雄港，停留2天1夜讓旅客體驗高雄人文風情，預計21日下午1時離港。（台灣港務股份有限公司提供）中央社記者張已亷傳真 113年5月20日
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（中央社記者張已亷高雄20日電）高雄港迎接今年第3艘首航郵輪「赫伯羅特郵輪漢莎精神號」今天上午7時掛靠港，停留2天1夜讓旅客體驗高雄人文風情、品嚐道地特色美食，預計明天下午1時離港。

台灣港務公司今天發布新聞稿指出，赫伯羅特郵輪漢莎精神號屬馬爾他籍，為總噸數1.57萬噸、船長138公尺、船寬22公尺、載客數230人的探險型郵輪，為今年高雄港國際郵輪預報中噸位最小的頂級郵輪。

船上設有海景桑拿室，旅客在桑拿室內可一覽碧海藍天風景，並提供美食饗宴、酒吧、健身房等服務，使旅客在海上愜意舒心暢遊。

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漢莎精神號緩緩駛進高雄港，高雄港務分公司以象徵歡迎噴水儀式迎接、致贈船長首航紀念牌，歡迎到訪；郵輪到港期間，高雄港務分公司與高雄市海洋局合作，以在地傳統迎賓表演歡迎旅客。

台灣港務公司表示，漢莎精神號這次航程橫跨大洋洲及亞洲，由帛琉出發至菲律賓、台灣、日本、韓國等地，行經雅浦島、屋久島等生態資源豐富小島，展開為期18天探索大自然旅程。（編輯：郭諭儒）1130520

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